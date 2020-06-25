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Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan kişinin evi, karantinaya alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan kişinin evi, karantinaya alındı.


Gercüş'e bağlı Becirman köyünde bir kişide korona virüs tespit edildi. Hastanın yaşadığı ev, tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak için kişinin yaşadığı ev karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı. Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklama "Korona virüs Tedbirleri kapsamında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Haziran tarihli kararı gereği korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle, ilçemiz Becirman köyü küme evleri No: 9 adresli ev karantinaya alınmış olup belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

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