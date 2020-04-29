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Gercüş'te bir köy daha korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29 Nisan 2020 tarihli kararı gereği korona virüs salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle Boğaz köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

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