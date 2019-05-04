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Gercüş'te bozuk yol tehlike saçıyor

Batman’ın Gercüş ilçe merkezi ile Akburç köyü arasında bulunan yolda çökme meydana gelmesinden dolayı araçların geçişi sırasında tehlike oluştuğu belirtildi.

Batman'ın Gercüş ilçe merkezi ile Akburç köyü arasında bulunan yolda çökme meydana gelmesinden dolayı araçların geçişi sırasında tehlike oluştuğu belirtildi.


Gercüş ilesine bağlı yaklaşık 60 köyden 30'un bu yolu kullanarak ilçe merkezine ulaştığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çöken yolun yapılmasını istedi. Akburç ve Gercüş arasındaki yolun bir an önce güvenli haline gelmesini isteyen sürücüler bölgeye gerekli çalışmaların yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

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