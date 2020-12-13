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Gercüş'te cadde ve sokaklar boş kaldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Gercüşlüler, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Vatandaşların, yapılan uyarıları dikkate aldığı ve zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle ilçenin en kalabalık noktaları olan Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı, Mehmet Nuri Kaya Caddesi ile ana arterler boş kalırken, polis ekipleri de denetimlerine ara vermeden devam etti.

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