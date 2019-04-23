Gercüş'te çarpışan araçlarda kimsenin burnu bile kanamadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Gercüş çevre yolu çıkışında bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında şans eseri araçta bulunanların burunları bile kanamadı. Edinen bilgilere göre kaza saat 12:00 sıralarında Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Gercüş istikametinde gitmekte olan 45 ZS 5448 plakalı otomobil ilçe merkezi sonunda bulunan çift şerit kavşağında dönmek isterken karşı yönden gelen 34 NJ 1294 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza kimsenin burnu bile kanamadan atlatılırken araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri olası kazalara karşı şoförlere uyarılarda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.