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Gercüş'te çiçek açan kiraz bahçeleri gelinliği andırıyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde kiraz bahçeleri çiçek açtı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kiraz bahçeleri çiçek açtı. Her tarafın beyaza bürünerek gelinliği andırdığı bölge ziyaretçilerini büyülüyor.


Yeşil ve beyazın birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri büyüleyen bahçeler, yöre halkının yanı sıra hafta sonunu fırsat bilen öğrencilerin de akınına uğruyor. Kiraz ağacı bahçesine gelen vatandaşlar, beyaza bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi.


Bölgeyi ziyarete gelen lise öğrencileri, gördükleri manzara karşısında büyülendi. Öğrenciler, görüntüsü ile gelinliği andıran manzarayı arkalarına alarak bol bol fotoğraf çektirip hatıra biriktirdi. Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Dicle Soyvural, güzel havaları fırsat bilerek hafta sonunu değerlendirmek istediklerini söyledi. Soyvural, "Hocamızla birlikte pikniğe geldik, hava çok güzel arkadaşlarımızla birlikte çok güzel aktivitelerde bulunuyoruz. Buradan geçerken kiraz ağaçlarını gördük, fotoğraf çekmek istedik, fotoğraf çekiyoruz eğleniyoruz. Öncelikle baharın gelişi ile beraber her yerin rengarenk çiçeklerle açması çok etkiledi beni, geçerken de gördüm ve resim çektirmek istedim, bembeyaza bürünmüştü her yer" dedi.


Öğrencilerden Helin Eteker ise, "Öncelikle baharın gelişi ile bu güzel havayı değerlendirmek amacı ile hafta sonu piknik için gezi düzenledik. Buradan geçerken bu kiraz ağaçlarının eşsiz manzarasıyla karşılaştık ve fotoğraf çekmek istedik. Çok güzel bir manzara büyüledi bizi" diye konuştu.


Öğrencilerden Enes Akbay da, Batman'daki arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bölgeye geldiklerini söyledi. Yoldan geçerken bembeyaz olan çiçekleri gördüklerini kaydeden Akbay, manzaranın kendilerini çok etkilediğini ve hemen inip fotoğraf çekindiklerini ifade etti.

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