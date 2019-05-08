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Gercüş'te çiftçilere arı kovanı dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde GAP İdaresi tarafından programa alınan, ilçe merkezi ve köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında arılı kovan dağıtımı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde GAP İdaresi tarafından programa alınan, ilçe merkezi ve köylerinde Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında arılı kovan dağıtımı yapıldı.


GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Gercüş İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında gerekli şartları taşıyan ve konuyla ilgili eğitim alan 35 çiftçiye 30 Arıkovanı dağıtıldı.


Konuyla alakalı açıklama yapan Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, projenin GAP İdaresi, kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklendiğini söyledi. Kaplan, "35 çiftçimize 30 kovan malzemeleri ile birlikte dağıttık. Yüzde 70 hibeli olarak verildi çiftçilerimize. Dağıtım yapılmadan aylar önce çiftçilerimize arı kursu açarak eğitim verdik. Eğitimlerin ardından dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada çiftçilerimize gereken eğitimleri vereceğiz. Çiftçilerimizin kaliteli ve daha fazla verim alabilmeleri için eğitimlerimiz devam edecek" dedi.


Arı kovanlarını ve malzemeleri alan çiftçiler ise emeği geçenlere teşekkür etti.

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