Gercüş'te çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Gercüş ilçesinde 2021 yılı Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi kapsamında 75 çiftçiye toplam 18 ton mercimek tohumu dağıtıldı. Gercüş İlçe Özel İdare bahçesindeki dağıtım törenine Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan ve çiftçiler katıldı. Kaymakam Server Sinanoğlu bereketli bir yıl dileyerek çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Çiftçilerden Hüseyin Yılmaz ise devletin vermiş olduğu desteğin iyi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu destek sayesinde tarım alanında iyi bir verim alacağız inşallah. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.