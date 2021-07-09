Gercüş'te çıkan yangında 150 dönümlük alan kül oldu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 150 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Seki köyünde bağ ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ilk önce köylüler müdahale etti ve haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında çok sayıda üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının bulunduğu 150 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Seki köyü sakinlerinden Rıdvan Işık, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz, şu an araştırıyoruz. Yangına köy halkıyla birlikte müdahale ederek saatlerce süren çalışmanın ardından zorlukla söndürebildik. Yangında çok sayıda üzüm bağlarımız ve meyve ağaçlarımız zarar gördü. Yaklaşık 150 dönümlük bağ ve bahçe alanımız zarar gördü diyebiliriz. Allah daha beterinden korusun" dedi.