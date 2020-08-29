Gercüş'te çıkan yangında bin dönümlük alan kül oldu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca ve Yamanlar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yaklaşık bin dönümlük alan kül oldu.

Gercüş ilçesine bağlı Arıca ve Yamanlar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ilk önce köylüler müdahale etti ve haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin suyla köylülerin de traktör ve kendi imkanları ile müdahale ettiği yangın uzun bir sürenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında badem, fıstık ve incir ağaçları ile üzüm bağlarının bulunduğu bin dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Köy sakinlerinden Metin Şaşmaz, "Bin dönümden daha fazla alan kül oldu. Yangının çıktığını gördük köylülere haber vererek söndürmeye çalıştık ve daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri de geldi. Uzun uğraşlar sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldık. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı ama zararımız bayağı büyük, fıstık ağaçlarımız, incir ağaçlarımız ve üzüm bahçelerimiz yandı. Allah daha beterinden korusun inşallah" dedi.