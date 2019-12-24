İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te çocuklar için Kur'an-ı Kerim kursu açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi tarafından çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim kursu açıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi tarafından çocuklar için etkinliklerle Kuran-ı Kerim kursu açıldı.


Gercüş Merkez Cami'de açılan 135 saatlik kursa ilk ve orta öğretimde eğitim gören öğrenciler katıldı. Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar, halkın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda kurs açmaya çalıştıklarını söyledi.


Günde 2 saat kurs gören öğrenciler ise Halk Eğitim Müdürü Ömer Taşpınar'a ve Merkez Cami imamı İzzettin Akbulut'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.