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Gercüş'te çocukların kar eğlencesi

Batman’ın Gercüş ilçesinde yarı yıl tatilini fırsat bilen çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yarı yıl tatilini fırsat bilen çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.


Gercüş'te devam eden kar yağışı kenti beyaza bürünürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Yarı yıl tatili nedeniyle sokaklara akın eden çocuklar, karla kaplı yollardan kıyak ve poşet yardımı ile kayarak eğlendi. Karda kaymanın keyfini çıkaran çocuklardan Mehmet Kaya, tatilin keyfini kayarak çıkardıklarını söyledi. Kaya, "Arkadaşlarımla beraber kayıyoruz. , Kızak ve poşetten kaydırak yaptık. Rampadan kayıyoruz keyifli vakit geçiriyoruz. Tatilin keyfini burada çıkartıyoruz" dedi.

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