Gercüş'te devlet desteği ile çiftçinin yüzü güldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde 60 çiftçiye 5 bin demir direk ile 15 bin galvanizli tel dağıtıldı.

Gercüş Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında 60 çiftçiye 5 bin demir direk ve 15 bin galvanizli tel dağıtıldı. İlçe Özle İdare bahçesinde düzenlenen malzeme dağıtım törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Tanı ve çok sayıda çiftçi katıldı. Dağıtım töreninde konuşan Tanı, projede yüzde 70 devlet desteği, yüzde 30 da çiftçi katkısının olduğunu söyledi. Tanı, “Projenin amacı bölgede bulunan bağcılık alanını yenileme amacı olup, 60 çiftçimize 5 dönüm üzerinden gerekli malzemeleri sağlamak ve bu şekildeki bölgedeki üzüm üretimini artırmak” dedi.

Ramazan Yılmaz adlı çiftçi ise, devlet desteğinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Yılmaz, “Destekten çok memnunuz, Allah devletimizden razı olsun. Bize verdiği bu emek, bu masraftan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu malzemeler sayesinde çiftlik alanımızı genişletip daha iyi bir verim alacağız” diye konuştu.