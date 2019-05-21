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Gercüş'te Dicle Elektrik şefine saldırı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Dicle Elektrik şefi Gökhan Tan, daha önce kurumda çalışan şahıs ve arkadaşlarının saldırısına uğradı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Dicle Elektrik şefi Gökhan Tan, daha önce kurumda çalışan şahıs ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Tan'ın kafasına 5 dikiş atıldı.


Edinen bilgilere göre, daha önce Dicle Elektrik'te çalışan Serkan G., beraberinde Sabahattin S. ve Adnan S. ile birlikte Gercüş Dicle Elektrik yöneticiliğine gelerek şefin olduğu odaya girdi. Yaşanan tartışmanın ardından Serkan G., Sabahattin S. ve Adnan S., Dicle Elektrik Gercüş şefi Gökhan Tan'ı darp etti. Zanlılar olay yerinden kaçarken, Tan ambulansla Gercüş İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tan'ın kafasına 5 dikiş atıldığı öğrenilirken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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