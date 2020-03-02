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Gercüş'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Batman’ın Gercüş kısa süreli etkili olan dolu yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman'ın Gercüş kısa süreli etkili olan dolu yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağıştan korunmak için sığınacak yer aradı.


Günlerdir sıcakların etkili olduğu Gercüş'te dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi doludan korunmak için sığınacak yer aradı. Gercüş ilçe merkezinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Gercüş ilçe merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı bazı köylerinde de yaklaşık olarak 15 dakika etkili olan dolu daha sonra yerini sağanak yağışa bıraktı.

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