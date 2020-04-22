İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış sele neden olurken, bazı sokaklar göle döndü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış sele neden olurken, bazı sokaklar göle döndü.


Gercüş'e bağlı Seki köyünde aninden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Köyde etkili olan yağışlar sonrasında sokaklar taşarken meyve ağaçları zarar gördü. Dolu yağmasıyla birlikte evlerine girdiklerini kaydeden Vedat Yıldırım, "Allah'a şükür bir can kaybımız olmadı ama meyve ağaçlarımız ve bağlarımız zarar gördü. İyi ki hayvanlarımız dışarıda değildi, dolunun ardından sel meydana geldi, hayvanlarımız telef olabilirdi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.