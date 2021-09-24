Gercüş'te domuzlar köylülerin kabusu oldu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde domuz sürüleri adeta köylülerin kabusu haline geldi.

Akyar köyü civarında bulunan ekili alanlar ve bahçelere sürüler halinde gelen yaban domuzları köylülere zor anlar yaşatıyor. Köyün etrafındaki bahçelere girerek mahsullere zarar veren domuz sürülerine karşı silahla bağ ve bahçelerine giden köylüler, sürüden dört domuzu öldürdü. Köylüler bağ ve bahçelerinde çalıştıkları zaman av tüfeklerini yanından eksik etmiyor. Akyar köy sakinlerinden Davut Tem, domuzlara karşı silahlarla nöbet tuttuklarını söyledi. Tem, "Akşam saatlerinde bahçe sulamamız var. Akşamları bahçe sulamasına geliyoruz, bayağı bir geç oluyor. Onun dışında sürekli bahçe sulamasına geldiğimizde silahımızı da yanımızda getiriyoruz. Ne olur ne olmaz diye silahlarla bahçelerimize geliyoruz. Bu akşam tesadüfen de sulama kanalını açarken domuz birden çıktı ve üzerime doğru geldi. Ben de silahıma sarıldım ateş ettim ve onu vurdum. Beş senedir bu domuzlarla başımız belaya girmiş, burada bayağı bir domuz barınıyor. Bazen sürüler halinde bile geziyorlar. Bağ, bahçe, bostan hepsini talan ediyorlar. Köylünün bütün uğraşını ziyan ediyorlar" dedi.