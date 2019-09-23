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Gercüş'te düğün dönüşü kaza

Batman’ın Gercüş ilçesinde, düğün dönen bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, düğün dönen bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Kaza Gercüş ilçesine bağlı Seki ve Gökçepınar köyleri arasında meydana geldi. Edinen bilgilere, Antalya'daki düğüne katıldıktan sonra Gercüş ilçesine dönen plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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