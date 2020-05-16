Gercüş'te ev yandı tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi

Batman'ın Gercüş ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evde çıkan yangın, evdeki tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 6 çocuk babası Davut Bakay'a (55) ait ev, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Evden dumanların çıktığını gören komşuları, durumu Gercüş Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahallelinin de yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli kaynağı oldu.