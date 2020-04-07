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Gercüş'te 'evde kal kitap oku' kampanyası

Batman’ın Gercüş ilçesinde ’evde kal kitap oku’ kampanyası başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 'evde kal kitap oku' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında öğrencilere 2 bin kitap dağıtıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve salgın ilan edilen korona virüs nedeniyle öğrenciler 30 Nisan 2020 tarihine kadar eğitimlerine evlerinde uzaktan eğitim ile devam ediyor. Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, temas yoluyla yayılan bu virüs karşısında öğrencilere evde kalmaları uyarısında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı 'evde kal kitap oku' kampanyası başlattı. Konakçı, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yanlarında olduklarını hatırlatmak için okul müdürlerine öğrencilere dağıtmak üzere 2 bin kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

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