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Gercüş'te freni boşalan traktör şarampole yuvarlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde fireni boşalan bir traktör şarampole yuvarlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde fireni boşalan bir traktör şarampole yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Kayapınar beldesi Yeşilyurt Mahallesinde park halinde ve el freni çekili olan traktörün freni boşalınca kendiliğinden hareket ederek şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken traktörde maddi hasar oluştu. Devrilen traktör olay yerine gelen iş makinesiyle çıkartıldı.

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