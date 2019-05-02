Gercüş'te geleneksel oyunlar yeniden canlandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Cumhuriyet İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen bahar şenliklerinde, unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunlar yeniden oynandı.

Bahar şenlikleri kapsamında Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde yapılan geleneksel oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Çuval ve yumurta yarışı, halat çekme, balon patlatma ve süngerlerle kovalara su taşıma yarışı yapıldı. İlçede özellikle gençler arasında yıllar önce yaygın olarak oynanan, unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden oynandığını belirten Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Fatma Kırtaz Özdemir, geleneksel oyunları çocuklarla birlikte oynadıklarını söyledi. Özdemir, "Son zamanlarda daha çok tablete, bilgisayara, telefona yöneldiğini ve evde dışarı çıkmadığını, sokak kültürünü sokak oyunlarını unuttuğunu fark ettik. Bu sebeple de çocuklarla beraber okul bahçemizde geleneksel oyunları tekrardan canlandırmış olduk. Hem bizler geçmişe dönmüş olduk hem de onlar bu oyunları eğlenceli bir şekilde oynamış oldular ve çok mutlu oldular. Çok zevk aldıklarını söylediler ve okul dışında da bu oyunları oynayacaklarını kaydettiler. Onları bu etkinliklerde buluşturduğumuz için mutluyuz" dedi.

Çocuklar ise geleneksel oyunlar sayesinde mutlu olduklarını dile getirerek bu oyunlar sayesinde keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Geleneksel oyunlarda dereceye giren öğrencilere Eğitim Bir-Sen ilçe yöneticisi ve Öğretmenevi Müdürü Faik Ülker tarafından ödülleri takdim edildi.