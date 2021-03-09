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Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile biri bebek toplam 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile biri bebek toplam 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.


Gercüş ilçesinde aralarında bir bebeğinde olduğu aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre yedikleri topkekten 2 saat sonra kusmaya başlayan bebek Gülay G., çocuklardan 3 yaşındaki Belinay G., 7 yaşındaki Zeynep G. ve 6 yaşındaki Şevval G. aileleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bebek ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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