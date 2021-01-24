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Gercüş'te gölet buz tuttu

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat Göleti buz tuttu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat Göleti buz tuttu.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ilçeye 5 kilometre mesafede bulunan ve 1985 yılında sulama amacıyla yapılan Kırkat Göleti'nde yaklaşık 20 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Dondurucu soğuklar nedeni ile bazı araçlar çalışmadı. Araç camlarındaki buzlar erimeyince sürücüler elleri ile camları silmek zorunda kaldı.

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