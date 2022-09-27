Gercüş'te gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde ikamet eden gençler gönüllü olarak köyün temizliğini yaptı.

Gercüş'ün Akyar köyünde bulunan gönüllü gençler, köy muhtarı ile birlikte ellerine çuval alarak köyde bulunan çöpleri temizleyerek gönülleri fethetti.

Akyar Köy Muhtarı Osman Gülen, "Allah razı olsun gençlerimizden. Gönüllü olarak Cuma günleri köyün içinde bulunan çöpleri temizliyorlar biz de onlarla birlikte topluyoruz çöpleri. Devletimizin bize verdiği imkanlar doğrultusunda tabi ki de temizliği yapıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. Haftanın bir gününde çöplerimizi topluyoruz gençlerimizle özellikle de Cuma günleri toplamaktayız. Biz de her zaman onlara destek oluyoruz" dedi.

Mehmet Şah Avcı ise, "Köyün gençleri olarak toplandık ve köyümüzün sorunlarına el atalım dedik. Bugün de çöp toplama ile başladık. Köy muhtarımız da bu konuda bizleri destekliyor ve bize yardımcı oluyor. Gercüş Kaymakamımız da bize çöp konteyneri verdi. Bize yardımcı oluyorlar bu konuda biz de köyümüz için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece çöp konteynerlerimiz ve biraz temizlik malzememiz eksiktir, en kısa zamanda onları da temin edeceğiz inşallah" diye konuştu.