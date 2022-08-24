Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay çevre yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 21 NC 834 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolunda bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte N.A., S.A., S.A. ve M.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı aileden 5 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.