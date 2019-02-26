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Gercüş'te Hayrat Derneği tarafından öğrencilere kitap seti

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat ve Öteyaka köyü ilkokulu öğrencilerine Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından kitap setleri ve balon hediye edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat ve Öteyaka köyü ilkokulu öğrencilerine Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından kitap setleri ve balon hediye edildi.


Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman İl Temsilcisi Abdullah Temiz, bu tür yardımları sürdüreceklerini söyledi. Temiz, "Türkiye geneli 300 temsilciliğiyle çalışan bir dernek olarak Batman'daki il ve ilçelerde okullarımıza geleceğimiz olan 1., 2. ve 3. sınıflara hediyelerini verdik. Öğrencilerimize destek kitap setleri hediye etmemizdeki amaç, bu öğrencilerimizin daha da başarılı olmasıdır. Doğu ve Güneydoğunun birçok yerine dağıtımları yapılıp öğrencilerimize destek olduk, dağıtılan setlerimiz mili eğitim müfredatına uygun olması ayrı bir güzel ve de sevindiricidir. Bu hususta öğrencilerimizin sevinmesi bizleri de mutlu etmektedir" dedi.


Kitap seti ve balon dağıtımında öğrencilerin sevindiği gözlenirken öğrenciler hayrat derneğine teşekkür etti.

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