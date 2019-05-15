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Gercüş'te hayvanlar için kışa hazırlık yapılıyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için bahçe ve çayırlarda ot biçmeye başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için bahçe ve çayırlarda ot biçmeye başladı.


Gercüş'te otların hayvanların tüketmesine uygun olması nedeni ile çiftçiler eski usul aletleri kullanarak kış hazırlıklarına başladı. Hayvanları için kışa hazırlık yapan Medine Alpar topladıkları otları birleştirip kuruması için damlara bıraktıklarını söyledi. Alpar, yaz ayları boyunca yemlerin damlarda kaldığını sonbahar aylarında ise depolara konulduğunu ardından kış aylarında hayvanlara verdiklerini dile getirdi.

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