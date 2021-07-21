Gercüş'te iki aile arasında silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki Sahra Tekin isimli bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay akşam 20:00 saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı Tekin ve Yılmaz ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Abdurrahman Yılmaz elindeki tüfeği ateşleyince evin önünde bulunan 6 yaşındaki Sahra ağır yaralandı. Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Tüfeği ateşleyen Abdurrahman Yılmaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İncelemenin ardından kız çocuğunun cansız bedeninin Yakıtlı köyünde defnedileceği belirtildi.