Gercüş'te iki ayrı kaza: 14 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Gercüş'te etkili olan yoğun sis trafik kazalarına neden oldu. İlk kaza, Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ural yönetimindeki 72 DV 244 plakalı minibüs ile kar temizliği yapan köy hizmetlerine ait iş makinesi ile çarpıştı. Kazada, Mehmet Ural, Hüseyin Kızar, Beşir Kaçar, Abdullah Ural, Mehmet Ural, Şehabettin Ural, İskender Aslan, Deham Demirtaş, Mehmet Tekin ve Emin Irmak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ural, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

İkinci kaza ise, Gercüş ilçesine bağlı Vergili köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GA 3522 plakalı pikap ile yol kenarında bozulan ve plakası öğrenilemeyen araca çarptı. Kazada, Hasan Öner, Emin Ercan, İlhan Demirhan ve Veysi Demirhan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.