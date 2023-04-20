Gercüş'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Konak köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 77 AK 175 plakalı otomobil ile 41 K 0770 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar Murat B. (44) ,Engin Ç. (40) , Veysi A. (23), Şükrü A. (41), Lazgin Ç. (32), Harun A. (17) ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Veysi A., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.