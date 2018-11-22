Gercüş'te ilkel yöntemlerle tarım devam ediyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünde tarımda alıştıkları yöntemlerden vazgeçemeyen ve modern tarımın sunduğu imkanları kullanamayan çiftçiler, ilkel yollarla tarım yapmaya devam ediyor. Çiftçiler bilek gücüyle arpa ekimi yapıyor.

Çiftçiler buğday ve arpa gibi ürünlerin ekiminde kullanılan mibzer makinesi yerine, tohumları tarlaya el yardımıyla serpiyor. Bu sene yağışların iyi olmasından dolayı yüzü gülen çiftçilerden Süleyman Şimşek, "Yamanlar köyündenim şuan arpa ekimini yapıyorum, gördüğünüz gibi elle tohumu dağıtıyorum, dedelerimizden kalan eski geleneklerimizin devam etmesi için bunu yapıyorum ve daha sonrada traktörle çift süreceğim. Biz genelde burada elle tohumlarımızı tarlaya atıyoruz. Aslında mibzerle tohumu tarlaya dağıtmak daha rahat ama elle attığımız zaman daha güzel oluyor. Bu sene yağmur çok güzel yağdı gecen sene bu zamanda tarlalar çok kurak olduğundan dolayı tarlalarımızı bile süremiyorduk. Toprak çok sert olduğundan dolayı bir verim alamadık geçen sene. Bu sene ise yağışların fazla olması hem toprağı yumuşattı hem de attığımız tohum bir kaç gün sonra filizlenecek ve inşallah iyi bir verim alacağımızı düşünüyorum. Bu sene yağışların fazla olması yüzümüzü güldürdü" dedi.

Süleyman Şimşek tarlasına arpa ekmek için el marifetiyle tohum serpmek için çalışmalarını sürdürdü.