Gercüş'te ilkokul öğrencileri futbol turnuvası düzenledi

Gercüş Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen ve 9 takımın mücadele ettiği minikler futbol turnuvasında, 3-A sınıfı 5-0'lık skorla şampiyon oldu. Miniklerin futbol turnuvasında her maç heyecan ve kıyasıya mücadeleye sahne olurken, minik futbolcuların aileleri de müsabakalara yoğun ilgi gösterdi. Maç sonunda turnuvaya katılan son iki takımlara plaketleri verildi. Birinci olan takıma Cumhuriyet İlkokulu Müdür Edip Ekmen, kupayı minik futbolculara vererek, onları tebrik etti. Ekmen öğrencileri turnuvada yalnız bırakmayan velilere teşekkür etti.

Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Rıdvan Kızmaz, öğrencilerin sosyal aktivitelerle derslerine motive olduklarını ifade ederek, “Bugün okul sporları kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz sınıflar arası futbol turnuvasında final maçını yapıyoruz. 2-A sınıfı ile 3-A sınıfımız karşılaşıyor. Amacımız fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmek sosyal alanda kendilerine iyi gelecek etkinlikleri gerçekleştirmek bu etkinlikler kapsamında çocuklar derslerinde motive oluyor. Bugün yapacağımız final turnuvasında madalyalarımız olacak birinci gelen takımada kupa hediye takdim edeceğiz” dedi.