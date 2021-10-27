Gercüş'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.
Gercüş Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Kaymakam Server Sinanoğlu, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ağırbaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, İlçe Emniyet Amirliği Vekili Komiser Muharrem Yavuz ve ilgili birim temsilcileri katıldı. Toplantıda rehber öğretmen Fatmanur Tozçöken katılımcılara kadına yönelik şiddetle mücadele konulu sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda kadına karşı şiddetle mücadelenin önemi, alınacak önlemler ile kurumlara düşen sorumluluklar konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.