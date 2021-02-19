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Gercüş'te kan bağışı kampanyası

Batman’ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Batman'ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında Kızılay tarafından açılan standa jandarma personeli ile vatandaşlar kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mustafa Kocabaş, kan vermenin çok önemli olduğunu söyledi. Kocabaş, "Ülkemizde felaketler yaşanıyor. Bütün kardeşlerimizin kan ihtiyacı var. Kış aylarında kan bağışı düşüyor. Kan bağışında bulunduk, bir kişiye yardımcı olabilirsek ne mutlu bize" dedi.


Hüseyin Yılmaz isimli vatanda ise kan vermenin her insanın görevi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kan her zaman ihtiyaçtır. Vatandaşların bunu alışkanlık haline getirmesi gerekir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her kan bir can kurtarır, bu can sizin ailenizden biri de olabilir" diye konuştu.

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