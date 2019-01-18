Gercüş'te karne heyecanı

Batman'ın Gercüş ilçesinde karnelerini alarak tatile çıkan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Gercüş Cumhuriyet İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci de katıldı. Karne dağıtımının ardından öğrencilere çikolata dağıttıktan sonra öğrencilere sohbet eden Şekerci, yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ayrıca kitap okumalarını tavsiye etti.

Yarıyıl tatiliyle ilgili öğrencilere önerilerde bulunan Öğretmen Fatma Kırtaz Özdemir, “15 tatilde çocukların bence gezmeleri aileleri ile vakit geçirmeli büyüklerini ziyaret etmeleri gerekiyor. Özellikle büyük şehirlere gide bilen çocuklar şehir dışına çıka bilen çocuklar sinemalara, oyunlara ve tiyatrolara giderse onlar için değişiklik olacağını düşünüyorum hem de kültürel alanda zenginlik olacaktır çocuklar için ayrıca da kitap okumayı eksik etmesinler. Aileleri ile birlikte bir kitapçıya ya da bir kırtasiyeye gidip öğrencilerin sevdikleri kitapları alarak beraber okuyabilirler.15 günlük tatili bu şekilde değerlendirebilirler” dedi.

Karnelerini alan çocuklar ise heyecanlı olduklarını belirterek mutlu olduklarını söyledi.