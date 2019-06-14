Gercüş'te karne heyecanı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2018-2018 eğitim öğretim döneminin sona ermesi ile birlikte öğrenciler karnelerini aldı.

Batmna'ın Gercüş ilçesinde, okul öncesi. ilkokul, ortaokul, lisede okuyan 5 bin 700 öğrenci karnesini alarak 3 aylık yaz tatiline girdi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda karnelerini alan öğrencilere seslenen okul müdürü Edip Ekmen, tatil süresince dinlenip kitap okumalarını istedi.

Öğrenciler ise karne aldıkları için mutluluğunu dile getirerek, hem dinlenip hem de kitap okuyarak yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacaklarını söyledi.