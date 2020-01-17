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Gercüş'te karne heyecanı

Batman’ın Gercüş ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.


Gercüş Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere karneleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehabettin Konakçı tarafından verildi. Karne dağıtım törenini ardından Konakçı, öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ayrıca kitap okumalarını tavsiye etti.


Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ekmen de "Yarıyıl tatilinde çocukların gezmeleri, aileleri ile vakit geçirmeli, büyüklerini ziyaret etmeleri gerekiyor. Çocukların yarıyıl tatilini kitap okumaları da gerekiyor. Aileler, çocukları ile birlikte kitap okumalı" dedi.


Karnelerini alan çocuklar ise heyecanlı olduklarını belirterek yarıyıl tatilini faydalı geçireceklerini söyledi.

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