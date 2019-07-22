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Gercüş'te karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği karpuz yüklü kamyonet devrildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği karpuz yüklü kamyonet devrildi. Olayda, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevki'inde meydana geldi. Batman'dan Mardin'in Dargeçit istikametine gitmekte olan Lezgin Akgül (32) yönetimindeki 72 AG0 73 plakalı karpuz yüklü kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak devrildi. Devrilen kamyonetteki sürücü ile yanında bulunan Mehmet Emin Akgül (21) yaralandı. Kamyonetin kasasında bulunan karpuzlar yola savruldu.


Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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