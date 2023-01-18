Gercüş'te kaza yapan otomobilin içinden Ukraynalı kimliği çıktı

Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayan otomobil takla attı. Olay yerinde yaralı bulunmazken, araçta alkol kutuları ve Ukraynalı bir şahsın kimliği çıktı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Kırkat Köy yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, şoför ismi öğrenilmeyen 47 AF 763 otomobil Kırkat köyü yolunda yokuş aşağı inen otomobil virajı alamayarak takla attı. Yoldan geçen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden kolluk kuvvetleri arabada yaptığı incelemede otomobilin içinde kimse olmadığı, alkol kutuları ve Ukraynalı bir şahsa ait kimlik olduğu tespit edildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.