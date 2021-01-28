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Gercüş'te kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Gercüş Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapılan toplantıya Tarım ve Orman Batman İl Müdürü Mehmet Gün, Tarım ve Orman Gercüş İlçe Müdürü Metin Kaplan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdoğan Avcı, teknik personel, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı. Toplantıda uzmanlar tarafından katılımcılara kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı anlatıldı.


Toplantı, soru ve cevapların ardından sona erdi.

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