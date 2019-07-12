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Gercüş'te kışlık saman hazırlıkları sürüyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde buğday hasadının tamamlanmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları hazırlamaya başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde buğday hasadının tamamlanmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları hazırlamaya başladı.


Gercüş'te buğday hasadını tamamlayan çiftçiler, kış aylarında hayvanlarını beslemek için kullanacakları samanları şimdiden hazırlamaya başladı. Çiftçiler aşırı sıcağa rağmen buğday tarlalarında kalan öğütülmüş buğday çöplerinin oluşturduğu saman dağları içerisinde yoğun bir uğraş veriyor. Samanlar çuvallara doldurularak traktörlere yüklenip depolara taşınıyor.


Çiftçilerden Hıfzullah Soyvural, sıcak havalar nedeni ile çalışmalarını akşam saatlerine bıraktıklarını söyledi. Soyvural, “Geceleri daha serin olduğundan dolayı fazla yorulmuyoruz. Kış aylarında hayvanlarımızı beslemek için ihtiyaç duyduğumuz samanı topluyoruz. Daha sonra samanları çuvallayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz” dedi.

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