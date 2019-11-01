Gercüş'te kitap okuma etkinliği

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunun Cumhuriyet İlkokulunun'da Batman Her Yerde Okuyor Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Batman Her Yerde Okuyor projesi kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Okul salonunda düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen, amaçlarının öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi. Ekmen, "Öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledik. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırma ve kitap sevgisini aşılamak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla fırsat buldukça kitap okuma etkinliği düzenleyeceğiz" dedi.