İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gercüş'te konvoylu 23 Nisan kutlaması

Batman’ın Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güvenlik güçlerinin araçlarıyla oluşturduğu konvoyla kutlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, güvenlik güçlerinin araçlarıyla oluşturduğu konvoyla kutlandı.


Gercüş Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı. Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci'nin talimatı üzerine İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurum amirlerinin araçları Türk bayraklarıyla donatılarak kent merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda konvoy eşliğinde tur attı.


Balkonlarda ve kapının önünde bekleyen çocuklar konvoya el sallayarak destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.