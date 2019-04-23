Gercüş'te köy yollarını açan iş makinesi çamura saplandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağışın ardından başlatılan yol çalışması esnasında özel idare müdürlüğüne ait bir iş makinesi çamura saplandı.

Köylerin yol çalışmasında bulunan iş makinesi Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyüne geldiği zaman yol açma esnasında bataklığa saplandı. İş makinesi, bölgeye gelen başka bir iş makinesi ve köylülerin de yardımıyla saatlerce süren kurtarma çalışması sonucu saplandığı yerden çıkartıldı. Köylüler yol çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.