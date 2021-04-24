Gercüş'te köy yolu aydınlandı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyü ile anayol bağlantısını sağlayan 500 metrelik yol dikilen direkler ile aydınlatıldı.

Gercüş'e bağlı Yamanlar köyü halkı uzun zamandır köy ile anayola bağlanan yolun aydınlanması için girişimlerde bulunuyordu. Köy muhtarı ve vatandaşların taleplerine Dicle Edaş firması duyarsız kalmayarak köy yolunu aydınlattı. Yol boyunca dikilen aydınlatma direkleri sayesinde köy halkı bölgeyi rahat kullanmaya başladı. Karanlık nedeni ile zaman zaman kazalarında yaşandığını ifade eden Yamanlar Köy Muhtarı Nevzat Turğut, başta Dicle Edaş ilçe yöneticisi Gökan Tan, Veysi Öner'e, Dicle Edaş yetkilileri ve çalışanlarına köyün sorunlarına duyarsız kalmadıkları için minnettar olduklarını ifade etti.