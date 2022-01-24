Gercüş'te köylerdeki hastaların imdadına Özel İdare ve sağlık ekipleri koşuyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan hastaların yardımına Özel İdare ve 112 sağlık ekipleri yetişiyor.

Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz ve Kozlu köylerindeki iki hastanın yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım talep etti. İlçe Özel İdare ekipleri öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Aslan ve Ramazan Yalçın‘ı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık çalışanı Cemal Orak, "112 ekibi ve Gercüş İlçe Özel İdare ekipleri ile birlikte ulaşımı zor olan Gürbüz ve Kozlu köyüne geldik. Hasta olan vatandaşlarımızı hastaneye kaldırıyoruz. Bir hastamız yatalak olduğundan dolayı dün akşam oksijen tüpünü getirmiştik, bugün de onu hastaneye kaldıracağız. Kozlu köyünde ise kalp rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı hastaneye kaldırdık" dedi.