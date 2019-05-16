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Gercüş'te koyun kırkma dönemi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, koyunlarını kırkmaya başladı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, koyunlarını kırkmaya başladı.


İlçede hayvancılıkla uğraşan çiftçiler havaların ısınması ve Ramazan ayı dolayısıyla koyunlarını akşam saatlerinde kırktı. Her yıl mayıs ayı başında başlayan koyun kırkma işlemlerinin ay sonuna kadar devam ettiği belirtildi.


Kırkma işlemlerinin koyunların gelişiminde önemli yer tuttuğunu vurgulayan çiftçiler, "Ramazan ayına girmesi nedeniyle akşam koyunlarımızı kırkmaya başladık. Dedelerimizden kalan yöntemlerle hayvanlarımızı kırkıyoruz. Bu yaptığımız işlem sayesinde hayvanlarımız daha fazla gelişiyor" dedi.

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