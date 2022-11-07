Gercüş'te köyün sakinleri farkındalık için okul ve çevre temizliği yaptı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Nurlu köy muhtarı ve köy sakinleri farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü olarak okul ve çevre temizliği yaptı.

Gercüş'ün Nurlu köyünde bulunan köy sakinlerine köy muhtarı ile birlikte ellerine çuval ve el arabasıyla köy okulunda ve köyün çevresinde bulunan çöpleri temizleyerek gönülleri fethetti. Nurlu köy muhtarı Şükrü Gülbahar, "Köy sakinlerimizin bu davranışın takdirle karşılandığını belirterek, bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Köy sakinlerimizle birlikte hem okulumuzun hem de okulun bahçesinde bulunan ağaçların bakımını yaparak oyun alanlarını temizledik. Daha sonra da köyün etrafında bulunan çöpleri topladık. İmece ile müsait olan herkesin bu tür çalışmalara katılması güzeldir. Hem bizi geçmişe götürdü hem duygulandırdı. İnsanların kaynaşması güzel şey" dedi.