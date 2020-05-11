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Gercüş'te kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, bir çiftçiye ait keçi sürüsüne kurtlar saldırması sonucu 5 hayvan telef oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, bir çiftçiye ait keçi sürüsüne kurtlar saldırması sonucu 5 hayvan telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Rıdvan Işık'ın hayvanlarına kurt sürüsü saldırdı. Kurtların saldırdığı sürüde bulunan 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Işık, "Köyün yakınlarında keçilerimiz otlanırken ilginç seslerin yükselmesi üzerine dışarı çıktık baktık ki kurtlar keçilerimize saldırıyor. Hemen köylülerle birlikte müdahale ettik, erken müdahale etmeseydik daha fazla hayvanlarımız telef olacaktı" dedi.

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